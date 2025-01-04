РФ атакувала КАБами Шосткинський район Сумщини — серед поранених дворічні діти (оновлено)

Вдень 4 січня росіяни вдарили авіабомбами по Шосткинському району Сумської області, є постраждалі, серед них малолітні діти.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

Під удар окупантів потрапило селище Свеса. Одна бомба влучила в п’ятиповерховий будинок, інша — у сусідній житловий квартал. Постраждали п’ятеро людей, серед них — дворічні дівчинка і хлопчик.

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Зруйновано один під’їзд багатоквартирного будинку. Триває аварійно-рятувальна операція. Попередньо, загиблих немає, під завалами можуть перебувати люди.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (за ч. 1 ст. 438 КК України).

Оновлено. Сумська ОВА повідомляє вже про 10 постраждалих. Удар зруйнував 15 квартир і пошкодив близько 700 вікон. Розбір завалів триває.