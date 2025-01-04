У лікарні померла жінка, яка постраждала через обстріл Київщини 3 січня

У лікарні померла жінка, яка дістала поранень через російську атаку дронами на Київську область 3 січня.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Жінка 2002 року народження отримала поранення в живіт після падіння збитого дрона. Лікарі майже добу боролися за її життя, але поранення було дуже тяжке.

Ще один постраждалий — чоловік 1953 року народження, який отримав поранення у спину вчора ввечері, — у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий — молодий хлопець, який отримав поранення коліна. Його життю нічого не загрожує.