Сили ППО збили 34 дрони з 81, якими росіяни атакували Україну

У ніч проти 4 січня Росія атакувала Україну 81 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Однак збиті БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — пошкодженіо приватні будинки. Постраждалим надають допомогу.