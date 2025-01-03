РФ завдала потрійного ракетного удару по околиці Чернігова — відомо про одного загиблого і чотирьох поранених.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус і начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Через ракетну атаку частково зруйновані два житлових будинки, пошкоджені вікна в сімох житлових будинках.

На місці подій розгортають штаб з ліквідації наслідків, повідомив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Він наголосив, що для швидкого реагування та допомогу постраждалим збирає комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.