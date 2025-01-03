Польські фермери розпочали мітинг. Одна з причин — імпорт з України

Польські фермери розпочали протест у Варшаві. Одна з причин — імпорт з України.
Про це повідомляє Polsat News.
Вони мітингують проти «правил, які течуть з Брюсселю». Йдеться про «Зелену угоду» (European Green Deal), яка накладає на фермерів низку обмежень, союз «МЕРКОСУР», імпорт з України, знищення польських лісів та «згасання польської економіки».
«Всі сільськогосподарські організації, які є в нашій країні, будуть протестувати проти шкідливої політики Європейського Союзу, проти пані Урсули фон дер Ляєн, яка навʼязує цей тон політиці, яка змусить наші ферми закриватися», — сказав голова профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» Томаш Обшанський.
Акція розпочалася пообіді 3 січня і завершити її планують близько 23:00. За цей час фермери мають пройти центральними вулицями Варшави та прийти до Національного театру, де будуть урочистості з нагоди початку головування Польщі в Раді ЄС.
У місті правоохоронці змінили рух громадського транспорту q частково заблокували дороги.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджали руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій.
- Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.