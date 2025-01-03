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За час повномасштабної війни росіяни пошкодили щонайменше 1 255 памʼяток культурної спадщини

Автор:
Ірина Перепечко
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Станом на грудень 2024 року в Україні за час повномасштабного вторгнення зазнали пошкоджень щонайменше 1 255 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 125, місцевого — 1 055, щойно виявлених — 75.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Лише в грудні через російську збройну агресію зафіксували пошкодження 33 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій, Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Харківській областях і в Києві.

Загалом за час повномасштабного вторгнення пошкоджено пам’ятки культури у 18 областях та Києві. Йдеться про таку кількість у кожному з регіонів:

  • Харківська область — 324;
  • Херсонська область — 180;
  • Донецька область— 164;
  • Одеська область — 137;
  • Чернігівська область — 65;
  • Київська область і Київ — 83;
  • Запорізькка область — 57;
  • Миколаївська — 44;
  • Дніпропетровська область — 49;
  • Львівська область— 60;
  • Сумська область — 33;
  • Луганська область — 32;
  • Хмельницька область — 10;
  • Полтавська область — 6;
  • Вінницька та Житомирська області — по 4;
  • Кіровоградська область — 2;
  • Черкаська область — 1.

Водночас установити точну кількість пошкоджених культурних памʼяток неможливо, адже майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі тимчасово окуповані.

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