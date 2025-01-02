Мін’юст не продовжив контракт із директором КНДІСЕ Олександром Рувіним

Міністерство юстиції представило нового керівника Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) — ним став Максим Кисельов. Контракт із попереднім головою інституту Олександром Рувіним не продовжили.

Про це повідомив Мінʼюст.

Кисельов з 2019 року працював директором департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Тепер він буде виконувачем обов’язків директора КНДІСЕ.

Термін контракту попереднього директора КНДІСЕ Олександра Рувіна сплив 31 грудня 2024 року. Причин, чому його не продовжили, у Мінʼюсті не називали. Рувін керував інститутом з 2011 року.

Олександр Рувін очолював КНДІСЕ з 2011 року.

Однак ще наприкінці грудня 2024 року медіа писали, що контракт із Рувіним можуть не продовжити через його друге громадянство. Розслідувачі «Схем» (проєкт «Радіо Свобода») стверджували, що Рувін перед отриманням допуску до державної таємниці від Служби безпеки України зазначив в анкеті, що має ізраїльське громадянство. У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Сам Рувін на запитання «Схем» про іноземне громадянство спочатку заявив, що «його давно вже немає», а потім додав, що в нього «його і не особливо було», назвавши це посвідкою на постійне проживання.

У 2018 році Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливого незаконного збагачення Рувіна, але через два тижні справу передали Нацполіції, яка закрила її у 2019 році. Незаконне збагачення виключили через зміну законодавства, а недостовірне декларування — через відсутність складу злочину.

У 2021 році журналісти проєкту Bihus.Info зʼясували, що Олександр Рувін і його сімʼя користуються дорогою нерухомістю і автомобілями, які їм не належать, а також володіють майном, вартість якого не відповідає офіційним доходам.