Напад у Новому Орлеані: підозрюваний планував вступити в ІД та вбити свою родину

Чоловік, якого підозрюють у наїзді на натовп у Новому Орлеані, говорив про плани вбити свою сім’ю та вступити до «Ісламської держави». Скоєне правоохоронці назвали терактом.

Про це повідомляє CNN.

Фігуранту справи, якою займається ФБР, 42 роки. Він громадянин США, ветеран американської армії, який служив в Афганістані. Напередодні інциденту чоловік записав серію відео. Він зробив це дорогою до Луїзіани зі свого будинку в Техасі, вважають посадовці.

На відео він згадав про своє розлучення і плани спочатку зібрати свою родину на «святкування», щоб убити її. Натомість фігурант, за його словами, приєднався до ІД, бо ця ідея йому наснилася.

Підозрюваний орендував Ford F-150 Lightning, який використав для теракту, на сайті прокату автівок Turo. Власник вантажівки підтвердив це CNN. У можливого нападника були дві ексдружини, а останніми роками він, ймовірно, мав проблеми з фінансами.

Виявилося, що вебсайт Turo також фігурує у справі про вибух машини Tesla Cybertruck біля готелю «Трамп» у Лас-Вегасі. Утім, у ФБР вважають, що ці два випадки не повʼязані між собою.