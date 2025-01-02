У Чорногорії невідомий влаштував стрілянину — є жертви, серед них діти

У місті Цетинє, що за 30 кілометрів від столиці Чорногорії, 1 січня озброєний чоловік убив щонайменше 12 людей, серед яких двоє неповнолітніх, і важко поранив чотирьох.

Про це повідомляє Associated Press.

Нападник відкрив вогонь після бійки в барі, а потім утік, повідомили місцеві посадовці. Він убив власника закладу, його дітей, а також членів власної родини, каже міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Саранович.

Поліція встановила 45-річного підозрюваного та направила спецпризначенців для його пошуку. Усі дороги, які ведуть у Цетинє і з нього, перекрили. За версією слідства, нападник убив чотирьох людей в барі, а потім стріляв ще у трьох місцях. Після цього він намагався втекти на авто.

Правоохоронці, спецпризначенці та військові шукали підозрюваного кілька годин. Однак той вчинив самогубство і помер дорогою до лікарні, повідомляє чорногорський мовник RTCG.

Відомо, що чоловік отримав умовний термін у 2005 році за насильницьку поведінку й оскаржив свій останній вирок за незаконне зберігання зброї. Тепер уряд Чорногорії обговорює запровадження повної заборони на володіння зброєю у країні.