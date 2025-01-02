Вночі ППО збила 47 ворожих дронів із 72

У ніч проти 2 січня росіяни атакували Україну 72 ударними дронами з напрямків Брянськ, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Станом на 08:30 ППО збила 47 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів, ще 24 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків.

Цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.