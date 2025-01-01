Кіберфахівці ГУР атакували ресурси компанії «Лукойл»

У ніч з 30 грудня на 1 січня 2025 року фахівці ГУР здійснили чергову кібератаку на російський нафтовий сектор.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в ГУР.

Основним обʼєктом атаки стали ресурси нафтової компанії «Лукойл», яка бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Зокрема, зазнали ураження цифрові ресурси компанії, у звʼязку з чим клієнти компанії не мали можливості здійснити оплату на АЗС через мобільний застосунок. Також атаковано цифрові ресурси смарт-терміналів «Евотор» та єдиної системи цифрового маркування товарів «Чесний знак».

Ця DDоS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем.