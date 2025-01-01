В Україні подорожчало оформлення деяких документів. Які ціни з 1 січня

З 1 січня в Україні зростає вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта та посвідок на тимчасове і постійне проживання у країні.

Про це повідомляє Державна міграційна служба.

Річ у тім, що держпідприємство «Поліграфічний комбінат «Україна» змінив вартість бланків окремих біометричних документів. Тепер ціни будуть такими:

паспорт громадянина України (ID-картка) при отриманні вперше — безплатно;

паспорт громадянина України з оформленням до 20 робочих днів — 558 гривень;

паспорт громадянина України з терміновим оформленням до 10 робочих днів — 928 гривень;

закордонний паспорт з оформленням до 20 робочих днів — 1 042 гривні;

закордонний паспорт з оформленням до 7 робочих днів — 1 682 гривні;

посвідка на постійне проживання в Україні — 1 175 гривень;

посвідка на тимчасове проживання в Україні — 1 080 гривень.

Українці, які сплатили за адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримають їх за старою ціною, зазначили в міграційній службі.

Водночас ті, хто оплатив послуги до 31 грудня, але поки що не подав заяву для оформлення документів, зможуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.