«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти по всьому світу всього за $6

«Укрпошта» та Міністерство закордонних справ підписали меморандум про співпрацю. Уже з вересня українці за кордоном зможуть замовити закордонний паспорт поштою усього за $6 без ПДВ — зараз же така послуга коштує $70—100 залежно від країни.

Про це повідомили «Укрпошта» і МЗС України.

Сплатити доставку паспорта можна буде в особистому кабінеті на сайті «Укрпошти» за допомогою електронної марки з QR-кодом. Вартість відправлення в будь-яку країну світу становитиме всього $6 та 10 гривень ПДВ.

Коли паспорт виготовлять на території України, «Укрпошта» відправить його на адресу дипломатичної установи України в тій країні, де замовляли паспорт. Зараз при отриманні паспорта необхідна подвійна верифікація, але згодом планують забезпечити доставку на адресу отримувача.

Ініціатива дозволить суттєво пришвидшити отримання громадянами України за кордоном паспортів — це має особливе значення в умовах воєнного стану.