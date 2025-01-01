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Росіяни атакували Київ дронами в перший день нового року. Що відомо (оновлено)

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Зранку 1 січня окупанти атакували столицю України ударними безпілотниками. Уламки збитих дронів впали у двох районах, є постраждалі.

Про це повідомляють Київська міська військова адміністрація та мер Віталій Кличко.

Повітряна тривога в Києві лунала близько сьомої ранку, Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення ударних БпЛА. У місті працювала ППО. У Печерському районі через падіння уламків спалахнула пожежа покрівлі нежитлової будівлі. Частково зруйнований мансардний поверх житлової пʼятиповерхівки.

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Telegram / ДСНС

У тому ж районі зруйновані з шостого по четвертий поверхи житлової шестиповерхівки, загорілися помешкання на 4 та 5-му поверхах, людей евакуюють. Відомо вже про трьох постраждалих, двох із них ушпиталили.

Падіння уламків БпЛА також зафіксували у Святошинському районі Києва. Там пошкоджені автівки, гаражі та трамвайна колія.

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КМВА

Інформація щодо завданої шкоди та точної кількості потерпілих встановлюється.

Оновлено. Уже четверо постраждалих, госпіталізовані двоє. Ще двом надали медичну допомогу на місці. Більшість постраждалих з Печерського району.