Цьогоріч статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів — це новий рекорд

У 2024 році 500 найбагатших людей світу суттєво збільшили свої статки до рекордного рівня — їхній загальний капітал становить $10 трильйонів.

Це відстежив Bloomberg Billionaires Index.

Такі статки за розміром подібні до сумарного минулорічного ВВП Німеччини, Японії та Австралії.

Трійка лідерів серед багатіїв — це гендиректор Tesla, засновник SpaceX Ілон Маск, засновник компанії Meta Марк Цукерберг і головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг. У збільшенні їхнього багатства зіграло роль значне зростання американських технологічних акцій.

Домінував серед найбагатших людей світу у 2024 році Ілон Маск — наближений до обраного президента США Дональда Трампа. Його тісні стосунки з майбутнім президентом допомогли збільшити вартість його компаній, зокрема Tesla, SpaceX і xAI. Статки Маска зросли до безпрецедентних $442,1 мільярда — це на $213 мільярдів більше, ніж на початку року.

Розрив у $237 мільярдів між Ілоном Маском і Джеффом Безосом 17 грудня став найбільшим коли-небудь зафіксованим між іменами, що займають перше та друге місце в індексі від Bloomberg.