У ДТП на Івано-Франківщині загинули 5 людей, серед них є діти

На Івано-Франківщині в селі Насташине вночі 30 грудня сталася ДТП — у ній загинули пʼятеро людей, серед яких дві дитини.

Про це повідомили в ДСНС.

Аварія трапилася за участі легкового та вантажного автомобілів. З легковика рятувальники деблокували тіла 15-річної та 18-річної дівчини та трьох хлопців 2004, 2006 та 2008 років народження.

1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Щоб ліквідувати наслідки ДТП, залучали 19 рятувальників та чотири одиниці техніки. Обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Слідчі зʼясували, що 20-річний водій автомобіля BMW 5201, мешканець Бурштина, перевищив дозволену швидкість і на заокругленій ділянці виїхав на смугу зустрічного руху. Тоді авто зіткнулося з вантажівкою DAF, за кермом якої був 52-річний мешканець Молдови. Його перевірили на сп’яніння — він був тверезий.