Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення — процес тривав 8 років

Американські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт уклали угоду про розлучення після восьми років судів — це стало одним з найдовших і найбільш суперечливих розлучень в історії Голлівуду.

Про це написали Associated Press і People.

Адвокат Джолі Джеймс Саймон підтвердив, що пара досягла угоди, і додав, що Анджеліна виснажена довгим процесом, але зараз «відчуває полегшення, оскільки ця частина закінчилася». Поки що документи до суду не подали. Угоду згодом має підписати суддя.

Анджеліна Джолі подала на розлучення у 2016 році після того, як вона заявила про фізичне насильство з боку Бреда Пітта над нею і двома їхніми дітьми. Пітт заперечує звинувачення. У 2019 році суддя оголосив їх розлученими, однак питання розподілу майна й опіки над дітьми вирішували окремо.

Приватний суддя, якого Джолі й Пітт найняли для розгляду справи, ухвалив рішення про спільну опіку над їхніми дітьми, проте акторка подала заяву на його усунення від справи через незареєстрований конфлікт інтересів. Апеляційний суд погодився, суддю відсторонили, й акторам довелося починати цей процес заново.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт побралися у 2014 році після багатьох років спільного життя, у них шестеро дітей. Фанати їх називали «Бранджеліна». Вони познайомилася на зйомках фільму «Містер і місіс Сміт» у 2005 році. Цей шлюб став другим для Пітта і третім для Джолі.