«Великий інцидент». Хакер із Китаю зламав системи Мінфіну США

Китайський хакер зламав системи Міністерства фінансів США, отримавши доступ до робочих місць працівників і деяких несекретних документів, заявили американські чиновники.

Про це повідомляють BBC і The New York Times.

«Великий інцидент», як охарактеризував його Мінфін США, стався на початку грудня. Зараз його розслідують з допомогою від ФБР та інших агентств. Ґрунтуючись на зібраних нині доказах, американські посадовці вважають, що хакером був Advanced Persistent Threat (APT).

Речник посольства Китаю у Вашингтоні сказав у коментарі BBC, що звинувачення у причетності до злому китайського хакера є частиною «наклепу» і що його висунули «без жодної фактичної основи».

У листі до законодавців Міністерство фінансів повідомило, що китайський хакер отримав ключ безпеки, який використовувала компанія з надання програмного забезпечення BeyondTrust. Компанія вперше помітила підозрілу активність 2 грудня, але їй знадобилося три дні, щоб зрозуміти, що її зламали. Хакер отримав дистанційний доступ до робочих місць працівників Мінфіну і певних несекретних документів, які вони зберігали.

У відомстві не уточнили вміст несекретних документів і як довго тривав злом систем. Також ще невідомий рівень конфіденційності компʼютерних систем. Наприклад, доступ до 100 працівників нижчого рівня буде менш цінним, ніж доступ лише до 10 комп’ютерів на вищому рівні.