WS:Китай здійснив хакерську атаку на судові системи прослуховування в США

Китайський уряд проник у мережі американських провайдерів, ймовірно, отримавши доступ до інформації із систем, які федеральний уряд використовує для санкціонованого судом прослуховування.
Про це пише The Wall Street Journal.
Кібератаку проводила хакерська група Salt Typhoon, вона могла тривати довше за місяць — у США вбачають у цьому загрозу для національної безпеки країни, адже вважають, що так Китай хотів отримати розвіддані. Хакери також мали доступ до інших траншів більш загального інтернет-трафіку. Китай зламав мережі таких телекомунікаційних компаній: Verizon Communications, AT&T і Lumen Technologies.
Атаку і масштаби наслідків розслідує уряд США та аналітики приватного сектора. Там кажуть, що це «історично важливе» втручання, яке викликає занепокоєння.
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгу, сказав, що Китай рішуче виступає проти кібератак і кіберкрадіжок у всіх формах і бореться з ними.
- Microsoft каже, що Salt Typhoon працює з 2020 року та є національною хакерською групою, базується в Китаї та зосереджується на шпигунстві й крадіжці даних, зокрема на захопленні мережевого трафіку.
- У США постійно вводять різні обмеження, бо бояться крадіжки даних. Наприклад, Міністерство торгівлі країни запропонувало заборонити китайські та російські компоненти в підключених транспортних засобах на дорогах США, намагаючись так запобігти шпигуванню в країні. Кажуть, що сучасні автівки отримують багато даних, — місцеперебування людини, спосіб життя, інформацію про стан здоров’я, біометричні дані — це може загрожувати національній безпеці країни.