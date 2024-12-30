«Київстар» і Starlink впровадять супутниковий зв’язок Direct to Cell в Україні

Материнська компанія українського мобільного оператора «Київстар» VEON підписала угоду з компанією американського мільярдера Ілона Маска Starlink про впровадження в Україні супутникового зв’язку Direct to Cell.

Про це повідомила пресслужба «Київстар».

Послуга Direct to Cell може забезпечити мобільний зв’язок на будь-якому смартфоні з 4G за допомогою супутникового сигналу там, де немає традиційного покриття від операторів. Або ж якщо мережа не працює через воєнні та техногенні чинники.

Очікують, що «Київстар» запустить Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями в четвертому кварталі 2025 року. Далі підключать функції голосового звʼязку та передачі даних.

Завдяки угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до Direct to Cell. Це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку. Уже незабаром «Київстар» почне працювати над поширенням технології.

«Попереду безліч регуляторної та технічної роботи з інтеграції мереж, але я вірю, що до кінця 2025 року Україна стане однією з перших країн у світі, де буде впроваджена технологія Direct to Cell від Starlink», — зазначив генеральний директор «Київстар» Олександр Комаров.