Компанія SpaceX запустила перші супутники Starlink із прямим підключенням до смартфонів. У майбутньому це сприятиме розвитку глобального звʼязку і допоможе усунути «мертві» зони, де зараз немає звʼязку.

«Це дасть змогу смартфонам мати звʼязок у будь-якій точці планети. Кожен промінь може підтримувати тільки близько 7 Мбіт, тож це чудове рішення для місць без покриття стільникової мережі, але воно не конкуруватиме з наземними стільниковими мережами», — заявив Ілон Маск.

Технологія дозволить надсилати текстові повідомлення вже з 2024 року, а з 2025-го вона підтримуватиме голосові дзвінки та перегляд веб-сторінок.

«Direct to Cell працює з телефонами скрізь, де видно небо. Не потрібно оновлювати апаратне забезпечення чи [завантажувати] спеціальні програми — він забезпечить безперешкодний доступ до тексту, голосу і даних», — йдеться на сайті SpaceX.