Азербайджан обмежує час перебування в країні для росіян без візи

Баку з 1 січня вводить обмеження на перебування в країні для громадян РФ, які вʼїжджають без візи.

Про це повідомляє азербайджанське медіа Caliber.Az.

Відповідну постанову 29 грудня ухвалив Кабінет міністрів держави. Термін тимчасового перебування в Азербайджані без візи для громадян РФ та осіб без громадянства, які постійно проживають у Росії, має не перевищувати 90 днів протягом одного року. Рішення набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Як пише Азербайджанське державне інформагентство з посиланням на МЗС, напередодні Москва повідомила, що з 1 січня наступного року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на її території становитиме 90 днів на рік.

Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що як у всіх зовнішньополітичних питаннях, «азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету та взаємності».