Генштаб: Сили оборони України ліквідували ще 1 730 окупантів і знищили 5 їхніх танків

Упродовж минулої доби, 28 грудня, Росія втратила 1 730 військових убитими й пораненими, а ще кілька десятків одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще пʼять танків, 11 броньованих машин, 42 артилерійські системи, 25 дронів оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 785 930 військових убитими й пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський сказав, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.