Україна знищила cклад зберігання дронів Shahed в Орловській області РФ

Повітряні Сили ЗС України разом із Силами оборони 26 грудня знищили cклад зберігання, обслуговування та ремонту дронів Shahed в Орловській області РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Склад — це низка бетонних захищених споруд.
«Операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — повідомляють у Генштабі.
Там також зазначили, що Збройні сили України мають детальну інформаціє про об’єкти збройних сил РФ. Тому подібні операції триватимуть і надалі.
- Телеграм-канал Astra з посиланням на власні джерела писав, що три ракети Storm Shadow 26 грудня влучили у військовий обʼєкт між селами Цимбулова і Руднево Орловської області. Нібито через удар загинули двоє військовослужбовців, а семеро отримали поранення. Україна офіційно цього не коментувала.