Сили ППО збили 15 ворожих БпЛА із 16

В ніч проти 28 грудня російська армія атакувала Україну 16 безпілотниками типу Shahed і дронами інших типів з Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Українські сили ППО в Миколаївській області збили 15 ворожих БпЛА із 16. Через падіння збитих БпЛА є пошкодження підприємства та багатоквартирного будинку в Миколаві. Обійшлося без жертв і постраждалих.В житловому будинку вибиті вікна та є часткові руйнування даху.

У Інгульському районі міста рятувальники ліквідували всі наслідки. Пожежники загасили займання даху пʼятиповерхового житлового будинку площею 5 кв. м , а також — 1 000 кв. м горіння очерету.

До ліквідації наслідків обстрілу залучили 23 вогнеборців і 8 одиниць техніки ДСНС.

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Допомогу громадянам надавав Загін швидкого реагування Червоного Хреста України.