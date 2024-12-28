В Україні зʼявиться нове державне свято День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття

В Україні зʼявиться нове державне свято. Йдеться про День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття — його щорічно святкуватимуть 21 травня.
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ № 883.
Нове державне свято створили, щоб зміцнити єдність і злагоду українського народу, утвердити українську національну та громадянську ідентичність, сприяти вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України.
Зеленський зауважив, що цей день також є «даниною поваги» до внеску всіх спільнот України в захист державного суверенітету та незалежності, зокрема, у війні з Росією.
- 13 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон «Про національні меншини (спільноти) України», що є в так званому євроінтеграційному пакеті». Закон має вдосконалити реалізацію прав національних меншин і засади державної політики щодо них. Зокрема, йдеться про права на самоідентифікацію, використання мов національних меншин, на освіту, на участь у політичному, економічному, суспільному та культурному житті тощо. Приведення закону про нацменшини у відповідність до європейського законодавства — це одна з вимог для початку переговорів про членство України в Європейському Союзі.
- У вересні 2023 року Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт № 9610 про зміни до Закону «Про національні меншини (спільноти) України».
- У пояснювальній записці до законопроєкту метою називають вдосконалення законодавчого регулювання прав і свобод нацменшин, як це закріплено в положеннях Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 1995 року та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.
- Проєкт закону передбачає безкоштовні підручники для школярів, які належать до нацменшин, можливість використовувати мови нацменшин у рекламі, заходах, під час надання екстреної допомоги, критерії, за якими розроблять методологію використання мов нацменшин у населених пунктах тощо.