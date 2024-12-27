ДТЕК отримав зі США першу партію в 100 мільйонів кубометрів зрідженого газу

ДТЕК сьогодні, 27 грудня, прийняв першу партію скрапленого природного газу (СПГ) зі США. Ідеться про приблизно 100 мільйонів кубометрів газу, або 1 ТВт-год енергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Газ на борту Gaslog Savannah вже прибув у СПГ-термінал Ревітуса. Європейська торгова дочірня компанія «ДТЕК D.TRADING» викупила весь вантаж.

Газ передаватимуть через газові мережі Європейського Союзу та України.

Ця поставка є частиною більш глобальних заходів, спрямованих на посилення енергетичної безпеки України та Європи шляхом зменшення залежності від російського газу, наголосили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що поставка відбудеться за кілька днів до того, як Україна припинить дію угоди про транзит російського газу до Європейського Союзу через свою територію. Цей договір втратить свою силу 1 січня 2025 року.

«Такі вантажі не лише забезпечують регіон гнучким і безпечним джерелом енергії, але й ще більше послаблюють вплив Росії на нашу енергетичну систему», — сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Дочірня компанія «ДТЕК D.TRADING» прагне розширити свою діяльність у сфері СПГ на північну частину Європи і Балтію.