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Уряд запровадив обовʼязкове знання англійської для військових-контрактників на керівних посадах

Автор:
Оля Березюк
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Військовослужбовці офіцерського, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, повинні будуть володіти англійською мовою, щоб претендувати на певні посади.

Уряд прийняв відповідну постанову, повідомляє Міноборони.

Насамперед йдеться про керівні посади у структурах:

  • Міністерства оборони України;
  • Збройних сил України;
  • Головного управління розвідки МОУ;
  • Державної спеціальної служби транспорту;
  • Управління державної охорони;
  • Служби безпеки України;
  • Служби зовнішньої розвідки;
  • Держспецзвʼязку;
  • Державної прикордонної служби;
  • Національної гвардії.

Документ встановлює конкретний перелік посад і необхідні рівні володіння мовою за Загальноєвропейськими рекомендаціями та стандартом НАТО STANAG 6001.

У Міноборони вважають, що це рішення матиме позитивний вплив на професійну діяльність військовослужбовців офіцерського, сержантського і старшинського складу. Воно також покращить професійну взаємодію військовослужбовців у міжнародних заходах військово-технічного співробітництва та наблизить Україну до членства в ЄС і НАТО.

Впровадження мовних вимог відбуватиметься відповідно до Закону «Про застосування англійської мови в Україні». Постанова набуде чинності через чотири роки після припинення або скасування воєнного стану.

  • У червні цього року президент підписав законопроєкт № 9432 про застосування англійської мови в Україні. Закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, а також визначає перелік посадовців, які зобовʼязані володіти англійською.