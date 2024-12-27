Один з артистів знявся з участі в Нацвідборі на «Євробачення-2025»

Виконавець TESLENKO відмовився від участі в Національному відборі на «Євробачення» 2025 року. «Суспільне» погодило його запит та розірвало відповідний договір.

Відтепер за місце десятого фіналіста Нацвідбору-2025, що відбудеться 8 лютого, боротимуться десять претендентів, які раніше потрапили до лонглиста:

BRYKULETS;

ENLEO;

FIЇNKA;

GRISANA;

MON FIA;

Ranrawi;

Starykova Hrystyna;

YAGODY;

МУАЯД;

«Слухай Сашу».

Українці зможуть проголосувати за фаворита в застосунку «Дія» під час онлайн-голосування. Незабаром проведуть жеребкування, щоб визначити порядкові номери учасників. Саме голосування відбудеться наступного місяця, а повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня.