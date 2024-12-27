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Один з артистів знявся з участі в Нацвідборі на «Євробачення-2025»

Автор:
Анастасія Могилевець
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Виконавець TESLENKO відмовився від участі в Національному відборі на «Євробачення» 2025 року. «Суспільне» погодило його запит та розірвало відповідний договір.

Відтепер за місце десятого фіналіста Нацвідбору-2025, що відбудеться 8 лютого, боротимуться десять претендентів, які раніше потрапили до лонглиста:

  • BRYKULETS;
  • ENLEO;
  • FIЇNKA;
  • GRISANA;
  • MON FIA;
  • Ranrawi;
  • Starykova Hrystyna;
  • YAGODY;
  • МУАЯД;
  • «Слухай Сашу».

Українці зможуть проголосувати за фаворита в застосунку «Дія» під час онлайн-голосування. Незабаром проведуть жеребкування, щоб визначити порядкові номери учасників. Саме голосування відбудеться наступного місяця, а повний список фіналістів оприлюднять до 17 січня.

  • У дев’ятці фіналістів зараз Future Culture, KHAYAT, KRYLATA, MOLODI, Ziferblat, Абіє, «ДК Енергетик», Маша Кондратенко та Влад Шериф.
  • До журі Нацвідбору відібрали співачку, переможницю «Євробачення-2016» Джамалу, лідера рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергія Танчинця та фронтвумен гурту Go_A Катерину Павленко.
  • Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.