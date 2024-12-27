Зонд NASA вцілів після історичного наближення до Сонця

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe успішно завершив місію — він наблизився до зірки найближче за будь-який створений людиною об’єкт.

Про це повідомляє The Guardian.

Космічний апарат 24 грудня пройшов на відстані лише 6,1 мільйона кілометрів від поверхні Сонця. Parker увійшов у його зовнішню атмосферу, або корону, щоб дослідити її для науковців.

Рухаючись зі швидкістю 692 тисяч кілометрів на годину, зонд витримав температуру до 982 °C. Очікується, що він надішле детальну інформацію про свій стан 1 січня 2025 року.

NASA

«Таке наближення до Сонця дозволяє зонду Parker проводити вимірювання, які допоможуть краще зрозуміти, як матеріал там нагрівається до мільйонів градусів, простежити походження сонячного вітру та виявити, як енергетичні частинки прискорюються майже до швидкості світла», — кажуть фахівці NASA.