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Американський зонд Parker готується до рекордного зближення із Сонцем

Автор:
Олександра Опанасенко
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Космічний зонд NASA готується встановити новий рекорд — наблизитись до Сонця ближче, ніж будь-який інший обʼєкт, створений людиною.

Про це пише BBC.

Сонячний зонд Parker Solar Probe запустили у 2018 році для вивчення Сонця з близької відстані. За час своєї експедиції він уже пролетів через сонячну корону — зовнішню атмосферу зірки, яку видно тільки під час повного сонячного затемнення.

Тепер зонд готується пройти нову віху — наблизитися до Сонця на рекордну відстань. Уже 24 грудня апарат має зануритися в розпечену сонячну атмосферу, пролетівши лише за 6 мільйонів кілометрів від поверхні Сонця — це в сім разів менше, ніж попередній космічний апарат.

У перигелії, найближчій до Сонця точці, зонду доведеться відчути температуру + 1 400 °C. А ще впоратися з радіацією, яка може вивести з ладу бортову електроніку. Він має допомогти вченим розгадати дві загадки Сонця: чому його корона в сотні разів гарячіша за поверхню і що живить сонячний вітер — потужний потік заряджених частинок, які виходять від зірки.

Ці відкриття допоможуть значно краще прогнозувати поведінку Сонця і «космічну погоду».

Сонячний зонд Parker.

Сонячний зонд Parker.

NASA

Зонд Parker подасть сигнал команді, щоб підтвердити свій стан, 28 грудня. Уже тоді він буде досить далеко від Сонця, щоб відновити звʼязок із Землею.