Американський зонд Parker готується до рекордного зближення із Сонцем

Космічний зонд NASA готується встановити новий рекорд — наблизитись до Сонця ближче, ніж будь-який інший обʼєкт, створений людиною.

Про це пише BBC.

Сонячний зонд Parker Solar Probe запустили у 2018 році для вивчення Сонця з близької відстані. За час своєї експедиції він уже пролетів через сонячну корону — зовнішню атмосферу зірки, яку видно тільки під час повного сонячного затемнення.

Тепер зонд готується пройти нову віху — наблизитися до Сонця на рекордну відстань. Уже 24 грудня апарат має зануритися в розпечену сонячну атмосферу, пролетівши лише за 6 мільйонів кілометрів від поверхні Сонця — це в сім разів менше, ніж попередній космічний апарат.

У перигелії, найближчій до Сонця точці, зонду доведеться відчути температуру + 1 400 °C. А ще впоратися з радіацією, яка може вивести з ладу бортову електроніку. Він має допомогти вченим розгадати дві загадки Сонця: чому його корона в сотні разів гарячіша за поверхню і що живить сонячний вітер — потужний потік заряджених частинок, які виходять від зірки.

Ці відкриття допоможуть значно краще прогнозувати поведінку Сонця і «космічну погоду».

Сонячний зонд Parker. NASA

Зонд Parker подасть сигнал команді, щоб підтвердити свій стан, 28 грудня. Уже тоді він буде досить далеко від Сонця, щоб відновити звʼязок із Землею.