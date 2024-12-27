Депутата Львівської облради Доманського відправили під домашній арешт у справі про шахрайство на тендерах

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для депутата Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Володимира Доманського — цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє «Суспільне. Львів».

Під домашнім арештом він пробуде до 25 лютого.

Прокурор наполягав на триманні під вартою із заставою в понад 5 млн грн. Він аргументував це тим, що посадовець має звʼязки в правоохоронних органах, а крім того, він може, скориставшись допомогою знайомих, втекти за кордон.

Адвокат Доманського зазначив, що ті докази, які зібрали правоохоронці, не підтверджують і не обґрунтовують підозру.

Сам Доманський під час засідання заявив: його затримали, коли його друг-підприємець повертав позичені в нього гроші. Депутат неодноразово позичав тому гроші. Цього разу начебто позичив кошти з відсотками, адже брав гроші через банк, проте чоловік, за його словами, не повертав борг. Доманський сказав, що наполегливо просив того віддати гроші, адже йому вони були необхідні для ведення бізнесу, проте підприємець блокував телефон і зникав.

Іншого фігуранта справи — заступника міського голови Яворова Віталія Денегу — напередодні відправили під варту на два місяці з правом застави в 908 тисяч грн.