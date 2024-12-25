На Львівщині затримали депутата облради та заступника мера через шахрайство на тендерах

На Львівщині затримали та повідомили про підозру депутату обласної ради та заступнику міського голови однієї з тергромад. Їх підозрюють у заволодінні чужим майном.

Про це повідомили Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Правоохоронці не називають імен, але джерела «Бабеля» кажуть, що мова про депутата Львівської обласної ради Володимира Доманського та першого заступника голови Яворівської ОТГ Львівської області Віталія Денегу.

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За даними слідства, у червні 2023 року посадовці отримали інформацію про участь підприємства у тендері на ремонт обʼєктів територіальної громади. Вони запропонували директору підприємства допомогти виграти тендер, а за це вимагали відкат — певний відсоток від суми укладених договорів.

Після завершення робіт і перерахування коштів із бюджету посадовці звернулися до підприємця з вимогою передати їм $25 тисяч та 190 тисяч гривень.

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Депутата та заступника міського голови затримали одразу після передачі другої частини грошей. Їм повідомили про підозру в шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років вʼязниці.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.