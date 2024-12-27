У Запорізькій області ліквідували трьох капітанів армії РФ — по них вдарили з HIMARS

Сили оборони України в межах спільної спецоперації вбили трьох капітанів керівного складу Збройних сил РФ у Запорізькій області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Між собою скоординувалися ГУР МО, Служби безпеки, Сили безпілотних систем ЗСУ та оперативне угруповання військ «Таврія». Українська розвідка отримала дані про заплановану зустріч офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Росії, які діють у Запорізькій області.

Співробітники ГУР розробили план операції, до якої згодом долучилися інші відомства. Щойно розпочалася польова нарада ворога, по скупченню окупантів та їхньої техніки вдарили з HIMARS. Після того, як прибула група евакуації, ворога атакували ударні дрони ЗСУ.

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В результаті успішної операції вбиті:

капітан Дмитро Нагорний, командир 1-го батальйону 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Григорій Крохмальов, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку ЗС РФ;

капітан Юрій Фомін, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази ЗС РФ.

Також вдалося знищити п’ять одиниць автомобільної техніки росіян.