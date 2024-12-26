Ексчлена УДАРу Суханова заарештували у справі про хабар за оренду землі в київському парку «Наталка»

Суд арештував підозрюваного в шахрайстві адвоката з Одещини, колишнього члена партії УДАР Олександра Суханова.
Про це повідомляє Київська прокуратура.
Суханову призначили заставу — 37 мільйони гривень.
За даними слідства, він повідомив столичному підприємцю, що він маж зв’язки у Київській міській раді та зможе допомогти з виділенням в оренду земельної ділянки 0,5 га в парку «Наталка» строком на 25 років. Розвʼязання цього питання він оцінив у мільйон доларів.
Затриманому повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
- Суханов очолював одеський осередок партії УДАР. Про його затримання телеграм-канали писали ще 23 грудня, а офіційно стало відомо 25 грудня. СБУ затримала його в Києві на гарячому, коли йому передали $900 тисяч «авансу».
- Партія УДАР 26 грудня заявила, що Суханова місцева обласна організація партії прийняла до своїх лав кілька місяців тому. Після затримання Суханова виключили з лав партії, а питання проходження ним внутрішньої перевірки розглянуть центральні контролюючі органи партії.