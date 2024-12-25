СБУ затримала одного з керівників партії УДАР Суханова. Його підозрюють у вимаганні $1 мільйона

Служба безпеки України ліквідувала масштабну злочинну схему в Київській міській державній адміністрації і затримала на гарячому керівника одного з обласних осередків відомої партії, який вимагав із підприємця хабар у $1 мільйон.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві не називають імені затриманого, однак джерела «Бабеля» у правоохоронних органах кажуть, що мова про Олександра Суханова — керівника одеського осередку партії УДАР.

За даними слідства, в обмін на $1 млн політик обіцяв «вирішити земельне питання», яке виникло у бізнесмена із посадовцями КМДА.

Зокрема, фігурант гарантував, що підприємцю здадуть в оренду ділянку в рекреаційній частині Києва поблизу річки Дніпро, яка перебуває на балансі київської громади. В ОГП пишуть, що мова про ділянку у парку «Наталка», де підприємець мав човнову станцію.

Як встановило розслідування, до цього бізнесмен уже намагався отримати дозвіл від КМДА офіційно. Однак посадовці відмовляли підприємцю, посилаючись на штучно створені бюрократичні перепони.

Потім на очільника приватної компанії вийшов політик, який представився адвокатом, та запропонував орендувати ділянку на 25 років в обмін на хабар у $1 млн. За цю суму фігурант «гарантував» погодити земельне питання у відповідній комісії та під час засідань Київської міськради.

СБУ затримала політика-адвоката у Києві на гарячому, коли йому передали $900 тисяч «авансу».

Фото журналіста Михайла Ткача

Затриманому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Правоохоронці підготували клопотання про його тримання під вартою із альтернативою застави у 38 млн грн.