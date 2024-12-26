Вночі ППО збила 20 ворожих дронів з 31

У ніч проти 26 грудня росіяни запустили по Україні 31 ударний безпілотник з напрямків Орла, Міллерова, РФ. Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 дронів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Повітряні сили знищували «шахеди» та БпЛА інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).