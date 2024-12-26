Чеська компанія таємно передала Україні обладнання для реакторів однієї з АЕС

Компанія Škoda JS з групи ČEZ чеського міста Пльзень поставила в Україну вісім нових приводів для реакторів Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомляє медіа Novinky.

«Через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру [України] ми звітуємо про виконання замовлення лише зараз, оскільки доставили останній вантаж до пункту призначення», — пояснив речник компанії Карел Самец.

Йдеться про вісім нових приводів для двох реакторів типу ВВЕР-440. Загалом Škoda JS відправила Рівненській АЕС 76 приводів, контракт уклали до повномасштабної війни. Більшість обладнання встановили та вже використовують, каже Самец.

«Вони забезпечують стабільну потужність реактора та дозволяють її регулювати», — додав речник.

Інше підприємство групи — ÚJV Řež — виготовило та відправило Україні спеціальний 173-метровий кабель вагою 13 тонн. Він призначений для зміцнення захисної будівлі реактора.

Наразі Skoda JS — єдиний виробник у світі, який може постачати цей тип установок для українських АЕС, каже комерційний директор компанії Петр Альтшуль. За його словами, інші виробництва є лише у Росії.

Skoda JS також веде переговори про модернізацію Південноукраїнської атомної електростанції. Планується розширення Хмельницької АЕС — інженери використовуватимуть досвід добудови словацької атомної електростанції «Моховце».