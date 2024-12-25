Дрони СБУ знищили склад боєприпасів у Ростовській області РФ

Дрони Служби безпеки України знищили склад боєприпасів на полігоні «Кадамовський» у Ростовській області Росії.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Полігон «Кадамовський» — один із найбільших у РФ, він розташований поблизу Новочеркаська.

На відео видно потужний вибух після влучання дрона та подальшу детонацію боєприпасів. Унаслідок атаки України склад на полігоні повністю знищений. Саме його росіяни використовували для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку.

«СБУ продовжує активно демілітаризувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі», — повідомило «Бабелю» джерело в СБУ.

Російські медіа писали про атаку на полігон «Кадамовський» у ніч на 22 грудня.

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