Під час масованої атаки РФ ППО збила 59 ракет і 54 дрони

Під час масованої комбінованої атаки Росії по Україні ППО збила 113 повітряних цілей — це ракети різних типів та дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього Росія запустила по Україні 184 повітряні цілі:

дві балістичні ракети KN-23;

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400;

12 крилатих ракет «Калібр»;

50 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

106 ударних дронів типу Shahed та дронів-імітаторів.

Українська ППО збила 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, «Калібр» та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також збили 54 дрони, ще 52 були локаційно втрачені.

Росіяни атакували об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Унаслідок удару є влучання — по всій Україні до кінця доби діятимуть графіки відключення світла. Детальніше про наслідки атаки — тут.