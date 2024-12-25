Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 600 військових та чотири танки

Протягом минулої доби, 24 грудня, Росія втратила 1 600 військових убитими й пораненими, а також понад десяток одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові знищили ще чотири танки, вісім бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 74 дрони оперативно-тактичного рівня та 31 одиницю автомобільної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Водночас російська служба BBC спільно з «Медіазоною» наприкінці листопада 2024 року встановила імена 80 973 військовослужбовців РФ, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Генштабу України, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 779 320 військових убитими та пораненими.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 8 грудня цього року — президент Володимир Зеленський заявив, що 43 тисячі військових загинули, ще 370 тисяч були поранені.