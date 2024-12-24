Латвія передала Україні 612 машин, конфіскованих у пʼяних водіїв

Латвія передала Україні конфісковані у пʼяних водіїв машини на загальну суму €2,25 мільйона.

Про це пише Delfi з посиланням на Службу державних доходів (VID).

16 лютого 2023 року Сейм одноголосно ухвалив у терміновому порядку поправки до Закону про підтримку українського цивільного населення.

Ці поправки дозволяють передавати Україні автомобілі, які опинилися у власності латвійської держави. До числа таких машин входить транспорт, конфіскований у водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного спʼяніння.

З моменту набуття чинності вищезазначених змін до закону уряд Латвії ухвалив кілька рішень про передачу Україні конфіскованих автомобілів. За даними VID, Україні передали загалом 612 автомобілів. Попередньо, іхня загальна вартість становить €2,25 мільйона.