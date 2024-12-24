Україна отримала $1 мільярд від Японії та Великої Британії

Україна отримала $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах програми DPL.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії, пише Мінфін.

Залучені кошти спрямують на зміцнення української економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Метою проєкту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Так, Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

До зазначеного траншу було досягнуто результатів для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектора та логістичної інфраструктури.