Какао-боби стали найприбутковішим товаром року — вони випередили біткоїн

Цьогоріч какао-боби виявилися найприбутковішим продуктом у світі. Вартість їх невпинно зростає через несприятливу погоду в регіонах, де ростуть плоди.

Про це повідомляє фінансове видання MarketWatch.

Какао випередило зростання фондового ринку США та біткоїна. За даними Dow Jones Market Data, вартість бобів у березні склала майже $12 тисяч за тонну. Ціна зросла майже на 185% протягом року, водночас біткоїн подорожчав на 128%, а індекс S&P 500 — лише на 25%.

Ралі навряд чи скоро завершиться: 2023/2024 сільськогосподарський рік показав найсерйозніший дефіцит пропозицій какао-бобів за останні 60 років.

Причиною неврожаю стали несприятливі погодні умови у Кот-д’Івуарі в Західній Африці, каже видавець інформ-бюлетеня WeatherWealth. Океани нагрілися до рекордних температур та вплинули на західноафриканські посіви какао, що вже потерпали від двох років екстремальних змін клімату.

Волога погода в жовтні знову зашкодила какао-деревам у деяких регіонах Західної Африки. А нещодавно пройшли сухі пилові вітри гарматан, хоча вони рідко підіймаються під час слабкої Ла-Ніньї. Гарматан загрожує врожаю, який збирають навесні.

Міжнародна організація какао прогнозує дефіцит сировини у 478 тисяч тонн і падіння виробництва на 13,1% в річному вимірі. Попри рекордні ціни, попит на какао стабільний: люди не хочуть відмовлятися від кави та шоколаду.