Глобальна шоколадна криза: На африканських заводах з переробки какао закінчуються боби

Головні африканські заводи з виробництва какао в Кот-дʼІвуарі та Гані припинили або скоротили переробку, бо не можуть дозволити собі купувати боби. Тобто незабаром ціни на шоколад у всьому світі, ймовірно, різко зростуть.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни після трьох років поганого врожаю какао, а зараз очікується четвертий невтішний урожай у двох країнах, які забезпечують майже 60% світового виробництва какао.

«Нам потрібне масове знищення попиту, щоб наздогнати знищення пропозиції», — заявив світовий експерт з какао з Tropical Research Services Стів Уотерідж.

Контрольований державою завод Transcao у Кот-дʼІвуар, один із девʼяти великих заводів країни, заявив, що припинив закупівлю бобів через їхню ціну. Ще є інформація, що скоро можуть закритися й інші великі заводи, де виробляється майже половина какао у світі.

Водночас у Гані, яка є другим за величиною виробником какао, від початку сезону в жовтні більшість із восьми її заводів неодноразово призупиняли роботу на кілька тижнів. У державній Cocoa Processing Company (CPC) кажуть, що працюють на 20% потужностей через брак бобів.

Зростання цін зруйнувало традиційний механізм глобальної торгівлі какао, за яким фермери продають боби місцевим дилерам, які потім продають їх переробним заводам або глобальним торговцям, наприклад, Nestle.

Тепер, у дефіцитні часи, система руйнується: місцеві дилери часто платять фермерам надбавку до вихідної ціни, щоб все-таки отримати боби. Дилери продають боби за вищими цінами замість того, щоб постачати їх за заздалегідь узгодженими цінами. Світові трейдери готові купувати за будь-яку ціну, щоб виконати свої зобовʼязання перед шоколадними фірмами, тоді як місцевим переробникам часто не вистачає бобів.

Міжнародна організація з виробництва какао (ICCO) вважає, що невідповідність попиту і пропозиції залишить ринок із дефіцитом у 374 тисячі тонн цього сезону, тоді як у минулому сезоні він становив 74 тисячі тонн.