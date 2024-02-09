Ціни на какао сягають рекордів через екстремальну погоду

Протягом минулого року ціни на какао зросли вдвічі, а ф’ючерси на какао в Нью-Йорку сягнули рекордного рівня. Через це подорожчають шоколад та інші кондитерські вироби.

Про це пише Bloomberg.

У світі виник дефіцит какао, бо виробники в Західній Африці, на яких припадає основна частина світового виробництва, постраждали від екстремальних погодних умов. Рясні дощі спричинили поширення хвороб культури й затримку збору врожаю. А потім почалася сезонна посуха, яка теж негативно впливає на врожай.