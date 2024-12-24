Сили ППО збили 36 ворожих дронів

Із 10:00 23 грудня до 09:00 24 грудня Росія атакувала Україну 60 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські сили ППО збили 36 ворожих БпЛА. Ще 23 дрони втратили локаційно — вони не досягли цілей.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ППО працювала у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.