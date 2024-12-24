У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Є загиблі та поранені

У Туреччині, в провінції Баликесір, в селі Каваклі стався вибух на заводі з виробництва вибухівки. Попередньо відомо про 12 загиблих та трьох поранених.

Про це повідомляє CNN turk із посиланням на слова губернатора Баликесіру Ісмаїла Устаоглу.

За його словами, імовірність теракту та повторного вибуху вже виключили, але причини наразі невідомі. Вибух стався у виробничій зоні, де нібито працювало 15 людей, а не в головній будівлі заводу.

Туди направили всі машини швидкої допомоги та пожежні бригади провінції. Перед фабрикою чекають карети швидкої допомоги. Лікарні — у стані готовності.

Губернатор наголосив, що наразі встановлюють точну кількість людей, яка була в приміщенні під час вибуху. Прокуратура вже почала розслідування.