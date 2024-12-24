У США збільшать виробництво ракет. Частина з них — для допомоги Україні

Міноборони США надало компанії Williams International $253,7 мільйона. Кошти витратять, щоб збільшити обсяг виробництва ракет, зокрема в межах програм військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Компанія Williams почне виготовляти більше газотурбінних двигунів — це збільшить виробництво високоточної ударної зброї та безпілотних систем.

Йдеться про:

протикорабельні ракети Harpoon;

ракети класу «повітря — земля» AGM-158 JASSM;

протикорабельні ракети великої дальності AGM-158C LRASM;

крилаті ракети Tomahawk та іншу високоточну ударну зброю.

У Пентагоні кажуть, що витратять кошти в рамках закону про додаткові асигнування на безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні від 2024 року та закону про додаткові асигнування на безпеку в Україні від 2024 року.