Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

До пакета допомоги увійшли:

15 танків Leopard 1 A5;

дві зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;

3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;

30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;

самохідна гаубиця PzH 2000;

12 броньовиків з системами кінетичної оборони;

сім десантних джипів Caracal;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;

дві пускові установки Patriot;

два радари TRML-4D;

боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;

30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR, 60 безпілотників-розвідників Golden Eagle, два безпілотники-розвідники VT-4 Ray, 139 безпілотників-розвідників SONGBIRD, 70 наземних дронів.

пʼять систем самозахисту вертольотів AMPS;

12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;

120 гранатометів GMW;

200 кулеметів MG4;

420 гвинтівок MK 556;

80 снайперських гвинтівок HLR 338;

100 гвинтівок CR 308;

52 000 снарядів 155 мм;

керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde та Sea Sparrow;

65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

До пакета допомоги також увійшли одяг, зокрема зимовий, запчастини до МіГ-29, паливо, турнікети, вибухівка, міни, каски, системи виявлення дронів та антидронові глушилки, медичне обладнання, генератори, патрони різних калібрів, човни, пікапи.