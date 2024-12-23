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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

До пакета допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • дві зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • сім десантних джипів Caracal;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • дві пускові установки Patriot;
  • два радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR, 60 безпілотників-розвідників Golden Eagle, два безпілотники-розвідники VT-4 Ray, 139 безпілотників-розвідників SONGBIRD, 70 наземних дронів.
  • пʼять систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW;
  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556;
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde та Sea Sparrow;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

До пакета допомоги також увійшли одяг, зокрема зимовий, запчастини до МіГ-29, паливо, турнікети, вибухівка, міни, каски, системи виявлення дронів та антидронові глушилки, медичне обладнання, генератори, патрони різних калібрів, човни, пікапи.