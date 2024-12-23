Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.
До пакета допомоги увійшли:
- 15 танків Leopard 1 A5;
- дві зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
- 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS;
- 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
- самохідна гаубиця PzH 2000;
- 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
- сім десантних джипів Caracal;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
- дві пускові установки Patriot;
- два радари TRML-4D;
- боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
- 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR, 60 безпілотників-розвідників Golden Eagle, два безпілотники-розвідники VT-4 Ray, 139 безпілотників-розвідників SONGBIRD, 70 наземних дронів.
- пʼять систем самозахисту вертольотів AMPS;
- 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
- 120 гранатометів GMW;
- 200 кулеметів MG4;
- 420 гвинтівок MK 556;
- 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
- 100 гвинтівок CR 308;
- 52 000 снарядів 155 мм;
- керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde та Sea Sparrow;
- 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.
До пакета допомоги також увійшли одяг, зокрема зимовий, запчастини до МіГ-29, паливо, турнікети, вибухівка, міни, каски, системи виявлення дронів та антидронові глушилки, медичне обладнання, генератори, патрони різних калібрів, човни, пікапи.